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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Горожане требуют Ростовводоканал починить разрушенный ими участок дороги

29 января 2023, 13:50
Фото: Социальные сети
Жители Ростова пожаловались на халатное отношение Ростовводокнаала к восстановлению участка дороги после ремонта труб, фото последствий работы коммунальщиков опубликовано в соцсетях.

Жительница Ростова опубликовала в соцсетях жалобу на работу Ростовводоканала. Сотрудники учреждения приехали чинить трубы во дворе дома на улице 26 июня, 98а в Первомайском районе. По словам женщины, коммунальщики разрыли трактором дорогу. Однако после работ не убрали строительный мусор и не починили разломанный участок дорожного полотна.

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С момента инцидента прошла уже неделя. Местные жители надеются, что Ростовводоканал обратит внимание на жалобу и вернет дороге нормальный вид.

Ранее RostovGazeta рассказала о самых крупных госзакупках Ростовского водоканала за три года.

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