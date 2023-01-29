Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Жительница Ростова опубликовала в соцсетях жалобу на работу Ростовводоканала. Сотрудники учреждения приехали чинить трубы во дворе дома на улице 26 июня, 98а в Первомайском районе. По словам женщины, коммунальщики разрыли трактором дорогу. Однако после работ не убрали строительный мусор и не починили разломанный участок дорожного полотна.
С момента инцидента прошла уже неделя. Местные жители надеются, что Ростовводоканал обратит внимание на жалобу и вернет дороге нормальный вид.
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