Жительница Ростова опубликовала в соцсетях жалобу на работу Ростовводоканала. Сотрудники учреждения приехали чинить трубы во дворе дома на улице 26 июня, 98а в Первомайском районе. По словам женщины, коммунальщики разрыли трактором дорогу. Однако после работ не убрали строительный мусор и не починили разломанный участок дорожного полотна.