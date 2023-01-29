Девушки и юристы посчитали решение незаконным. Они обращали внимание, что студентки не пропагандировали исповедование той или иной религии, а также не молились в стенах колледжа. Учились они прилежно, жалоб со стороны других учащихся на них не поступало. По мнению юристов, отчисление в таком случае нарушает конституционные права девушек на получение образования вне зависимости от вероисповедания.