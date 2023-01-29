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Published Сегодня, 16:07

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Итоги недели: в Ростовской области скандалят из-за хиджабов, зайцев и Жириновского

29 января 2023, 16:07
Фото: pxhere.com

В Ростовской области скандалят из-за ношения хиджабов, мертвых зайцев и Жириновского

В Ростове одну из улиц города предложили назвать в честь покойного Владимира Жириновского, в самом регионе не утихает скандал вокруг отчисления студенток медколледжа из-за ношения хиджабов, а в муниципалитетах ищут причину массовой гибели зайцев.

Улица Жириновского

Депутат Заксобрания Ростовской области от фракции ЛДПР Евгений Федяев предложил назвать одну из улиц столицы региона в честь покойного Владимира Жириновского. Соотвествующую инициативу парламентарий уже направил губернатору Василию Голубеву и сити-менеджеру Ростова Алексею Логвиненко.

Федяев напомнил, что Жириновский за время своей политической карьеры 17 раз посетил Ростовскую область. Жители региона регулярно направляли ему обращения и просьбы помочь. Также, как считает Федяев, Жириновский внес огромные вклад в развитие российского парламентаризма.

Какой ответ дадут власти региона и города, пока не ясно. Сами ростовчане отнеслись к инициативе сдержанно, предложив вынести ее на всеобщее голосование.

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Скандал вокруг хиджабов

Пятеро студенток Новочеркасского медицинского колледжа пожаловались в Национальную ассоциацию юристов на свое отчисление. Девушки приехали в Ростовскую область из Чечни и Дагестана и в учебном заведении носили хиджабы. Руководство медколледжа посчитало это неприемлемым и поставило вопрос об отчислении студенток.

Девушки и юристы посчитали решение незаконным. Они обращали внимание, что студентки не пропагандировали исповедование той или иной религии, а также не молились в стенах колледжа. Учились они прилежно, жалоб со стороны других учащихся на них не поступало. По мнению юристов, отчисление в таком случае нарушает конституционные права девушек на получение образования вне зависимости от вероисповедания.

В ответ руководство колледжа объяснило, что истинной причиной отчисления является несоблюдение студентками медицинских правил. Именно из соображений гигиены они не могли находиться на занятиях в хиджабах. Также колледже заявили, что ни раз просили девушек сменить хиджабы на платки, однако те упорно отказывались.

После поднятой шумихи студенток все-таки решили восстановить. Однако те заявили, что хотят забрать документы и перевестись в учебные заведения Ростова и Махачкалы, где ношение хиджаба не запрещено.

В Ростовской области студенток медколледжа отчислили из-за ношения хиджабов
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Мертвые зайчики

В Ростовской области стали чаще находить трупы диких животных. Только в одном Кагальницком районе обнаружены 19 мертвых зайцев и два фазана. Подобная массовая гибель животных уже происходила в Ростовской области в ноябре прошлого года.

Причины смерти зайцев и фазанов до конца не установлены. Предположительно, они отравились разбросанными в полях ядовитыми семенами для грызунов.

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#Алина Заярная#Животные#Образование#Власть#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Голубев Василий Юрьевич#Логвиненко#Алексей Логвиненко
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