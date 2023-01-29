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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Неадекватный водитель в Ростове, паркуясь, протаранил автомобили на автостоянке

29 января 2023, 14:34
Фото: Социальные сети
Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения
Неадекватный водители решил припарковаться в Ростове, протаранив при этом несколько других авто, видео инцидента опубликовали в соцсетях горожане.
Сюжет
Дтп

Транспортное происшествие произошло накануне в Ростове в переулке Молодогвардейском, 93. Водитель легкого авто решил припарковаться, однако при этом протаранил сразу несколько других машин. После чего автомобилист спокойно покинул место происшествия.

В соцсетях очевидцы сообщают, что нарушителя до сих пор не нашли. Также горожане предположили, что причиной поведения водителя могло стать алкогольное опьянение.

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Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения
Видео: Социальные сети

Комментариев об инциденте от ГИБДД России по Ростовской области также пока не поступало.

Ранее в Ростове-на-Дону водитель автобуса не смог довезти невредимой пенсионерку.

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