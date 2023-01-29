Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Транспортное происшествие произошло накануне в Ростове в переулке Молодогвардейском, 93. Водитель легкого авто решил припарковаться, однако при этом протаранил сразу несколько других машин. После чего автомобилист спокойно покинул место происшествия.
В соцсетях очевидцы сообщают, что нарушителя до сих пор не нашли. Также горожане предположили, что причиной поведения водителя могло стать алкогольное опьянение.
Комментариев об инциденте от ГИБДД России по Ростовской области также пока не поступало.
Ранее в Ростове-на-Дону водитель автобуса не смог довезти невредимой пенсионерку.