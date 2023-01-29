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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Патриархия предложила ввести новые запреты для женщин

29 января 2023, 07:09
Фото: 1MI
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил ввести новые ограничения для проведения аборта, сообщили «Новые известия».

В частности, предлагается запретить делать аборты в частных клиниках и требовать письменное разрешение мужа для проведения этой операции. Кроме того, Патриарх предложил увеличить продолжительность декретного отпуска.

Эксперты Ростова сочли возможным введение дня запрета на аборты
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При этом, по мнению ряда экспертов,  усиление контроля частных клиник может привести к росту подпольных абортов, которые зачастую оборачиваются тяжелыми последствиями для здоровья женщин. Их оппоненты уверены, что запрет абортов в частных клиниках сократит количество таких операций на треть. По мнению ряда специалистов, коммерческие клиники заинтересованы в прерывании беременности, так как «чем больше абортов, тем больше экстракорпоральных оплодотворений (ЭКО) и суррогатного материнства».

Ранее стало известно, какие регионы России столкнулись с демографической катастрофой.

 

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