При этом, по мнению ряда экспертов, усиление контроля частных клиник может привести к росту подпольных абортов, которые зачастую оборачиваются тяжелыми последствиями для здоровья женщин. Их оппоненты уверены, что запрет абортов в частных клиниках сократит количество таких операций на треть. По мнению ряда специалистов, коммерческие клиники заинтересованы в прерывании беременности, так как «чем больше абортов, тем больше экстракорпоральных оплодотворений (ЭКО) и суррогатного материнства».