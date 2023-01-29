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Updated Сегодня, 14:52

Ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной

29 января 2023, 14:50
Фото: Telegram-канал Александра Бородая
Александр Бородай
Западные аналитики опасаются перерастания спецоперации в окопную войну в стиле Первой мировой войны, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Западные военные заявили, что спецоперация на Украине рискует перерасти в окопную войну с застоем линии фронта. Подобная ситуация наблюдалась в начале Первой мировой войны. Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай согласился с этим утверждением, уточнив, что ситуация на фронте уже напоминает военный конфликт начала прошлого века.

Парламентарий вспомнил, что Первую мировую войну называли «войной пушек». В спецоперации сейчас решающую роль также играет артиллерия. По его словам, 90% потерь как со стороны противника, так и со стороны России приходятся именно на ствольную артиллерию.

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«Поэтому да, это классическая Первая мировая война: штурмовая пехота, снайперы, ствольная артиллерия», — заметил Бородай.

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