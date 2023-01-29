Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Западные военные заявили, что спецоперация на Украине рискует перерасти в окопную войну с застоем линии фронта. Подобная ситуация наблюдалась в начале Первой мировой войны. Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай согласился с этим утверждением, уточнив, что ситуация на фронте уже напоминает военный конфликт начала прошлого века.
Парламентарий вспомнил, что Первую мировую войну называли «войной пушек». В спецоперации сейчас решающую роль также играет артиллерия. По его словам, 90% потерь как со стороны противника, так и со стороны России приходятся именно на ствольную артиллерию.
«Поэтому да, это классическая Первая мировая война: штурмовая пехота, снайперы, ствольная артиллерия», — заметил Бородай.
Ранее Александр Бородай предложил отдать дом Аллы Пугачевой под санаторий.