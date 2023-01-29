Как пишет «Южная служба новостей», ростовский школьник вместе с теплыми вещами передал письмо со словами благодарности и поддержки. В своем письме мальчик пожелал всем российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции на Украине, вернуться домой с победой.