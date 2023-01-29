Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Как пишет «Южная служба новостей», ростовский школьник вместе с теплыми вещами передал письмо со словами благодарности и поддержки. В своем письме мальчик пожелал всем российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции на Украине, вернуться домой с победой.
«Я знаю, вы воюете за правду и Россию», — написал школьник в своем письме.
В ответ военнослужащие поблагодарили мальчика и сказали, что теплые вещи им очень пригодятся.
Ранее Власти в Ростовской области сообщили, когда все мобилизованные смогут вернуться домой.