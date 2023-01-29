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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Ростовский школьник передал российским воинам в зоне СВО теплые вещи

29 января 2023, 10:03
Фото: pxhere.com
Пятиклассник из Ростова-на-Дону передал военнослужащим второго армейского корпуса (2 АК) ВС РФ теплые вещи, сообщили в пресс-службе подразделения.

Как пишет «Южная служба новостей», ростовский школьник вместе с теплыми вещами передал письмо со словами благодарности и поддержки. В своем письме мальчик пожелал всем российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции на Украине, вернуться домой с победой.

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«Я знаю, вы воюете за правду и Россию», — написал школьник в своем письме.

В ответ военнослужащие поблагодарили мальчика и сказали, что теплые вещи им очень пригодятся.

Ранее Власти в Ростовской области сообщили, когда все мобилизованные смогут вернуться домой.

 

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