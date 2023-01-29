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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Шаурма тут не причем: стало известно, куда пропала скульптура богатыря в Ростове

29 января 2023, 14:39
Фото: Социальные сети

Стало известно, куда пропала скульптура богатыря, находившаяся в центре Ростова

Фонтан на пересечении Красноармейской и Буденновского, как и находившаяся там скульптура богатыря, требуют капитального ремонта, рассказали ростовские власти.

Telegram-канал «Че по Ростову?» со ссылкой на властей города рассказал, что статуя богатыря, располагавшаяся в центре фонтана на углу Красноармейской и Буденновского, сейчас находится на ответственном хранении. Там она пробудет, как минимум, до весны.

Напомним, скульптура в декабре прошлого года оказалась повалена ветром. После чего ее убрали из фонтана. Местные жители, опираясь на слухи, утверждали, что фонтан собираются снести, а на его месте откроют ларек с шаурмой.

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Однако чиновники это отрицают. По их словам, статуя и сам фонтан требуют капитального ремонта. Сейчас решается вопрос с финансированием работ по реконструкции объекта.

Ранее ростовчане жаловались, что за скульптурой богатыря никто не следит. На статуе облупилась краска, а его основание сгнило.

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