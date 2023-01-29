Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Telegram-канал «Че по Ростову?» со ссылкой на властей города рассказал, что статуя богатыря, располагавшаяся в центре фонтана на углу Красноармейской и Буденновского, сейчас находится на ответственном хранении. Там она пробудет, как минимум, до весны.
Напомним, скульптура в декабре прошлого года оказалась повалена ветром. После чего ее убрали из фонтана. Местные жители, опираясь на слухи, утверждали, что фонтан собираются снести, а на его месте откроют ларек с шаурмой.
Однако чиновники это отрицают. По их словам, статуя и сам фонтан требуют капитального ремонта. Сейчас решается вопрос с финансированием работ по реконструкции объекта.
Ранее ростовчане жаловались, что за скульптурой богатыря никто не следит. На статуе облупилась краска, а его основание сгнило.