Telegram-канал «Че по Ростову?» со ссылкой на властей города рассказал, что статуя богатыря, располагавшаяся в центре фонтана на углу Красноармейской и Буденновского, сейчас находится на ответственном хранении. Там она пробудет, как минимум, до весны.