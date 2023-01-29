В субботу, 28 января, ВСУ обстреляли город Иловайск, находящийся в 30 километрах от Ростовской области. Удары наносили из РЗСО HIMARS. Целью обстрела стало железнодорожное депо города, уточняет ТАСС. Всего было выпущено семь снарядов, четыре из которых смогли достичь цели.