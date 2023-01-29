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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Украина нанесла ракетный удар по вокзалу в 30 километрах от Ростовской области

29 января 2023, 12:27
Фото: wikipedia.org
ВСУ нанесли удар по городу Иловайску в ДНР, он находится всего в 30 от Ростовской области, сообщают федеральные СМИ.

В субботу, 28 января, ВСУ обстреляли город Иловайск, находящийся в 30 километрах от Ростовской области. Удары наносили из РЗСО HIMARS. Целью обстрела стало железнодорожное депо города, уточняет ТАСС. Всего было выпущено семь снарядов, четыре из которых смогли достичь цели.

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В результате обстрела Иловайска повреждены здание вокзала и депо. Сейчас на месте инцидента работают саперы и ремонтные бригады.

Буквально на днях ВСУ уже наносили удар по Иловайску. Помимо него, обстрелу подвергались Донецк и Горловка.

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