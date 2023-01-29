Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Ростовской области синоптики снова предупредили о снижении уровня воды в реке Дон. Проблемным продолжает оставаться участок между Азовом и Аксаем.
Согласно прогнозу, 29 и 30 января ветер в регионе будет иметь южное направление. Его скорость составит десять метров в секунду. Также в ближайшие дни в области ожидаются дождь и мокрый снег.
Напомним, в этот день, 29 января, синоптики также прогнозировали дождь. В ночь на понедельник ожидаются заморозки и снегопад. Они задержатся в области до конца следующей недели.
Ранее эколог рассказал, как водовод в Донбасс повлияет на Ростовскую область.