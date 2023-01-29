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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Уровень воды в реке Дон в Ростовской области опускается до критического уровня

29 января 2023, 13:16
Фото: 1MI

Из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон снизится до критических отметок

Уровень воды в реке Дон снова достиг критически низких значений, сообщили в Ростовском гидрометцентре.

В Ростовской области синоптики снова предупредили о снижении уровня воды в реке Дон. Проблемным продолжает оставаться участок между Азовом и Аксаем.

Согласно прогнозу, 29 и 30 января ветер в регионе будет иметь южное направление. Его скорость составит десять метров в секунду. Также в ближайшие дни в области ожидаются дождь и мокрый снег.

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﻿Напомним, в этот день, 29 января, синоптики также прогнозировали дождь. В ночь на понедельник ожидаются заморозки и снегопад. Они задержатся в области до конца следующей недели.

Ранее эколог рассказал, как водовод в Донбасс повлияет на Ростовскую область.

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