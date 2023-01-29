В 2019 году его оттуда депортировали. На вокзале администратор группы «Любэ» дал ему деньги на первое время, после этого Рипях направился снять жилье в хостеле, однако по дороге потерял сознание. После того, как музыкант очнулся, он не смог вспомнить, куда положил деньги и как оказался на вокзале.