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В приюте для бездомных в Новошахтинске нашли экс-барабанщика группы «Любэ»

29 января 2023, 17:39
Фото: Wikipedia.org

Экс-барабанщика «Любэ» Юрия Рипяха нашли в приюте для бездомных в Новошахтинске

Экс-Барабанщика группы «Любэ» нашли в приюте для бездомных в Новошахтинске Ростовской области, пишут СМИ.

«Комсомольская правдa» сообщила, что в приюте для бездомных в Новошахтинске проживает бывший барабанщик группы «Любэ» Юрий Рипях. Музыкант рассказал, что оказался там в результате несчастного случая.

Еще несколько лет назад он попал в ДТП, где получил серьезные травмы. С тех пор у него полностью ослеп левый глаз, а правый видит очень плохо. После девяти операций он решил покинуть эстраду и вернуться на родину, в украинский Кирвоград.

В 2019 году его оттуда депортировали. На вокзале администратор группы «Любэ» дал ему деньги на первое время, после этого Рипях направился снять жилье в хостеле, однако по дороге потерял сознание. После того, как музыкант очнулся, он не смог вспомнить, куда положил деньги и как оказался на вокзале.

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На вокзале на него обратили внимание прохожие и решили помочь. Они сообщили о попавшем в беду человеке в благотворительную организацию «Небомживы». Там барабанщику помогли найти крышу над головой и пропитание. Потом Рипях оказался в церковном приюте «Донская обитель» в Ростове и, наконец,  попал в приют для бездомных «Странноприимный дом» в Новошахтинске.

Ранее в Таганроге закрыли социальный приют для бездомных.

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