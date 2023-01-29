Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
«Комсомольская правдa» сообщила, что в приюте для бездомных в Новошахтинске проживает бывший барабанщик группы «Любэ» Юрий Рипях. Музыкант рассказал, что оказался там в результате несчастного случая.
Еще несколько лет назад он попал в ДТП, где получил серьезные травмы. С тех пор у него полностью ослеп левый глаз, а правый видит очень плохо. После девяти операций он решил покинуть эстраду и вернуться на родину, в украинский Кирвоград.
В 2019 году его оттуда депортировали. На вокзале администратор группы «Любэ» дал ему деньги на первое время, после этого Рипях направился снять жилье в хостеле, однако по дороге потерял сознание. После того, как музыкант очнулся, он не смог вспомнить, куда положил деньги и как оказался на вокзале.
На вокзале на него обратили внимание прохожие и решили помочь. Они сообщили о попавшем в беду человеке в благотворительную организацию «Небомживы». Там барабанщику помогли найти крышу над головой и пропитание. Потом Рипях оказался в церковном приюте «Донская обитель» в Ростове и, наконец, попал в приют для бездомных «Странноприимный дом» в Новошахтинске.
Ранее в Таганроге закрыли социальный приют для бездомных.