В настоящее время выгуливать собак можно на действующих площадках для дрессировки. Это территории в парках Островского, Собино, Октября, Осенний, «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Краснеченко и на Комсомольской площади. Кроме того, гулять с собаками можно в скверах Комсомольский и Дортмунда, а также на площадках на Вересаева, пересечении Комарова и Добровольского и на углу Бабушкина и Стачки.