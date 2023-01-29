Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В настоящее время выгуливать собак можно на действующих площадках для дрессировки. Это территории в парках Островского, Собино, Октября, Осенний, «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Краснеченко и на Комсомольской площади. Кроме того, гулять с собаками можно в скверах Комсомольский и Дортмунда, а также на площадках на Вересаева, пересечении Комарова и Добровольского и на углу Бабушкина и Стачки.
Также ростовчане могут выгуливать своих питомцах на личных участках и в местах без массового скопления людей: в лесополосах, на пустырях, на территориях за жилыми секторами. При этом хозяева должны убирать за своими собаками и не спускать их с поводка в общественных местах и при переходах через дорогу.
Нельзя гулять с собаками в парках и скверах, на спортивных и детских площадках, территориях, прилегающих к школам, детсадам и прочим социальным и культурным объектам.
Ранее ростовчанам рассказали, каких собак надо одевать зимой.