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Published Сегодня, 05:47

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В Ростове определили места, где нельзя гулять с собаками

29 января 2023, 05:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону определили территории для выгула собак и места, куда с питомцами ходить нельзя, следует из проекта постановления на сайте городской администрации.

В настоящее время выгуливать собак можно на действующих площадках для дрессировки. Это территории в парках Островского, Собино, Октября, Осенний, «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Краснеченко и на Комсомольской площади. Кроме того, гулять с собаками можно в скверах Комсомольский и Дортмунда, а также на площадках на Вересаева, пересечении Комарова и Добровольского и на углу Бабушкина и Стачки.

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Также ростовчане могут выгуливать своих питомцах на личных участках и в местах без массового скопления людей: в лесополосах, на пустырях, на территориях за жилыми секторами. При этом хозяева должны убирать за своими собаками и не спускать их с поводка в общественных местах и при переходах через дорогу.

Нельзя гулять с собаками в парках и скверах, на спортивных и детских площадках, территориях, прилегающих к школам, детсадам и прочим социальным и культурным объектам.

Ранее ростовчанам рассказали, каких собак надо одевать зимой.

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