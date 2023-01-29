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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

В Ростовской области 29 января ожидается мокрый снег и ветер

29 января 2023, 05:16
Фото: 1MI
В воскресенье 29 января на всей территории Ростовской области ожидается мокрый снег с дождем и ветер до 12 метров в секунду.
Сюжет
Погода

Снег начал идти ночью и продлится весь день, будет налипать на деревья и провода и местами переходить в дождь. При этом будет сохраняться облачность с редкими прояснениями, утром возможен туман и гололедица.

Заморозки, снег и дождь ожидают ростовчан 28 и 29 января
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Температура воздуха днем -3...+2 градуса, в южных районах до +6 градусов. Ветер восточный и юго-восточный до 12 метров секунду.

В Ростове днем 29 января пасмурно, но без осадков, в ночь на понедельник синоптики обещают мокрый снег. Температура воздуха в воскресенье +3 градуса, ночью около 0.

Напомним, по 31 января в Ростовской области действует штормовое предупреждение.

 

 

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