Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Снег начал идти ночью и продлится весь день, будет налипать на деревья и провода и местами переходить в дождь. При этом будет сохраняться облачность с редкими прояснениями, утром возможен туман и гололедица.
Температура воздуха днем -3...+2 градуса, в южных районах до +6 градусов. Ветер восточный и юго-восточный до 12 метров секунду.
В Ростове днем 29 января пасмурно, но без осадков, в ночь на понедельник синоптики обещают мокрый снег. Температура воздуха в воскресенье +3 градуса, ночью около 0.
Напомним, по 31 января в Ростовской области действует штормовое предупреждение.