rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

В Ростовской области Lada сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе

29 января 2023, 18:01
Фото: 1MI
Школьник пострадал в результате ДТП в Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.
Сюжет
Дтп

ДТП произошло днем воскресенья, 29 января, в Новошахтинске. Девятилетний мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора на трассе «Новошахтинск — Майский». В момент движения его сбила машина Lada Kalina под управлением 60-летнего водителя.

Матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублей
Узнать подробнее

С серьезными травмами школьник госпитализирован в больницу. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее прицеп протаранил патрульную машину в Ростовской области.

Читайте также:
Прицеп протаранил патрульную машину в Ростовской областиВ Ростовской области стали известны подробности смертельного ДТП 28 январяОдин погиб и один ранен в лобовой аварии в Ростовской области утром 28 января
#Дтп#Виктория Прутковская#Происшествие#Дорога#Происшествия#Новости#Ростовская область#Новошахтинск#Новошахтинский НПЗ
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области скандалят из-за хиджабов, зайцев и Жириновского
Сегодня, 16:07
Ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной
Сегодня, 14:50
Шаурма тут не причем: стало известно, куда пропала скульптура богатыря в Ростове
Сегодня, 14:39
Горожане требуют Ростовводоканал починить разрушенный ими участок дороги
Сегодня, 13:50
В приюте для бездомных в Новошахтинске нашли экс-барабанщика группы «Любэ»
Сегодня, 17:39
«Я бы назвал „Тряпки“»: в Ростове под другим названием снова заработают магазины Zara
Сегодня, 12:47