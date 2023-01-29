ДТП произошло днем воскресенья, 29 января, в Новошахтинске. Девятилетний мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора на трассе «Новошахтинск — Майский». В момент движения его сбила машина Lada Kalina под управлением 60-летнего водителя.