Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
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Updated Сегодня, 18:03
ДТП произошло днем воскресенья, 29 января, в Новошахтинске. Девятилетний мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора на трассе «Новошахтинск — Майский». В момент движения его сбила машина Lada Kalina под управлением 60-летнего водителя.
С серьезными травмами школьник госпитализирован в больницу. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.
Ранее прицеп протаранил патрульную машину в Ростовской области.