Ранее стало известно, что на работы по строительству дороги из Джанкоя (Крым) в Ростов-на-Дону потребуется около 400 миллиардов рублей. Автотрассу из Крыма в Ростов проложат по новым российским регионам, а ее качество будет соответствовать «Тавриде».