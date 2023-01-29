Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
Ремонту подлежит участок км 28+940 — км 41+440, по завершению работ трасса от Азова до границы с Краснодарским краем будет полностью соответствовать нормам.
Кроме того, в 2023 году в Ростовской области отремонтируют 51 дорогу регионального значения и 75 — местного.
Ранее стало известно, что на работы по строительству дороги из Джанкоя (Крым) в Ростов-на-Дону потребуется около 400 миллиардов рублей. Автотрассу из Крыма в Ростов проложат по новым российским регионам, а ее качество будет соответствовать «Тавриде».