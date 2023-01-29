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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Ростовской области отремонтируют трассу от Азова до границы Краснодарского края

29 января 2023, 08:13
Фото: 1MI
В апреле в Ростовской области начнут ремонт автодороги Азов — Александровка — Староминская, работы продлятся до конца лета, сообщили в региональном минтрансе.

Ремонту подлежит участок км 28+940 — км 41+440, по завершению работ трасса от Азова до границы с Краснодарским краем будет полностью соответствовать нормам.

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Кроме того, в 2023 году в Ростовской области отремонтируют 51 дорогу регионального значения и 75 — местного.

Ранее стало известно, что на работы по строительству дороги из Джанкоя (Крым) в Ростов-на-Дону потребуется около 400 миллиардов рублей. Автотрассу из Крыма в Ростов проложат по новым российским регионам, а ее качество будет соответствовать «Тавриде».

 

 

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