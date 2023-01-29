Сообщение о возгорании камыша в районе объездной дороги Семикаракорского сельского поселения поступило спасателям около четырех часов дня. На место выехала одна единица техники и четыре человека. Оказалось, что загорелся камыш, огонь распространился на площади в 700 квадратных метров.