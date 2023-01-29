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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Ростовской области полдня тушили загоревшееся поле

29 января 2023, 10:51
Фото: 1MI
В Семикаракорском районе в субботу 28 января загорелся камыш возле озера, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании камыша в районе объездной дороги Семикаракорского сельского поселения поступило спасателям около четырех часов дня. На место выехала одна единица техники и четыре человека. Оказалось, что загорелся камыш, огонь распространился на площади в 700 квадратных метров.

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Очевидцы сообщали, что огонь раздувал сильный ветер, дым от пожара стоял над несколькими населенными пунктами. 

Как сообщили в ГУ МЧС, полностью ликвидировать горение удалось лишь в 21.00 мск. Угрозы населенным пунктам не было, никто не пострадал..

Ранее в Ростове спасателям удалось предотвратить взрыв на складе кислородных баллонов.

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