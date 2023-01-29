Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Сообщение о возгорании камыша в районе объездной дороги Семикаракорского сельского поселения поступило спасателям около четырех часов дня. На место выехала одна единица техники и четыре человека. Оказалось, что загорелся камыш, огонь распространился на площади в 700 квадратных метров.
Очевидцы сообщали, что огонь раздувал сильный ветер, дым от пожара стоял над несколькими населенными пунктами.
Как сообщили в ГУ МЧС, полностью ликвидировать горение удалось лишь в 21.00 мск. Угрозы населенным пунктам не было, никто не пострадал..
Ранее в Ростове спасателям удалось предотвратить взрыв на складе кислородных баллонов.