В Ростовской области при пожаре погиб пожилой мужчина

Сообщение о возгорании в частном домовладении в СНТ «Работник просвещения» поступило в 04.36 мск. На место выехали три единицы техники и восемь человек личного состава. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, потушить огонь удалось в течение получаса.