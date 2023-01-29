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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В Ростовской области при пожаре погиб пожилой мужчина

29 января 2023, 08:40
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Таганроге ночью 28 января при пожаре в частном доме погиб пенсионер, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в частном домовладении в СНТ «Работник просвещения» поступило в 04.36 мск. На место выехали три единицы техники и восемь человек личного состава.  Площадь пожара составила 40 квадратных метров, потушить огонь удалось в течение получаса.

Более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещения
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В пожаре в результате отравления продуктами горения погиб хозяин дома, мужчина 1955 года рождения. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Ранее в Аксае двулетний ребенок играл с зажигалкой и поджег матрас. В результате огонь быстро распространился по квартире и жильцы не смогли потушить его самостоятельно. Теперь жилью многодетной семьи требуется ремонт.

 

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