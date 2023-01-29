В Ростовской области при пожаре погиб пожилой мужчина

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Сообщение о возгорании в частном домовладении в СНТ «Работник просвещения» поступило в 04.36 мск. На место выехали три единицы техники и восемь человек личного состава. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, потушить огонь удалось в течение получаса.
В пожаре в результате отравления продуктами горения погиб хозяин дома, мужчина 1955 года рождения. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Ранее в Аксае двулетний ребенок играл с зажигалкой и поджег матрас. В результате огонь быстро распространился по квартире и жильцы не смогли потушить его самостоятельно. Теперь жилью многодетной семьи требуется ремонт.