Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Как пишет портал Rostov.ру, в первой декаде февраля в области ожидаются морозы. Дневная температура воздуха составит -1…+4 градуса, ночная -4…-9 градуса, по северу при прояснениях до -19 градусов.
С 11 по 20 февраля в Ростовской области днем ожидается температура воздуха в пределах -2…+3 градуса, ночью до -5 градусов, местами до -9 градусов.
Самым теплым ожидается конец февраля, когда днем воздух будет прогреваться до 0...+5 градусов, а по ночам будет не холоднее -3 градусов.
Что касается осадков, то их количество в феврале прогнозируют в пределах нормы.
Напомним, в конце января в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.