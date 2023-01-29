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Published Сегодня, 07:40

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В Ростовской области рассказали о погоде в феврале 2023 года

29 января 2023, 07:40
Фото: 1MI
Какой будет погода в Ростовской области в феврале 2023 года, рассказала заместитель начальника регионального гидрометцентра Виктория Антоненко.
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Погода

Как пишет портал Rostov.ру, в первой декаде февраля в области ожидаются морозы. Дневная температура воздуха составит -1…+4 градуса, ночная -4…-9 градуса, по северу при прояснениях до -19 градусов.

С 11 по 20 февраля в Ростовской области днем ожидается температура воздуха в пределах -2…+3 градуса, ночью до -5 градусов, местами до -9 градусов.

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Самым теплым ожидается конец февраля, когда днем воздух будет прогреваться до 0...+5 градусов, а по ночам будет не холоднее -3 градусов.

Что касается осадков, то их количество в феврале прогнозируют в пределах нормы.

Напомним, в конце января в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

 

 

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