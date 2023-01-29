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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Ростовской области резко выросла численность косулей и оленей

29 января 2023, 06:36
Фото: 1MI
В 2022 году в Ростовской области рост численности копытных составил от 12 до 20%, сообщили в региональном минприроды.

«Наибольший рост наблюдался в популяции косули, оленя пятнистого и лани европейской», — сказано в сообщении.

В области ежегодно считают количество диких копытных и пушных животных, чтобы регулировать их численность. На основе полученных данных определяют квоты по добыче основных промысловых видов.

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Кроме того, во время подсчета выясняют, в каких районах области обитают те или иные дикие животные.

Отмечается, что в настоящее время в регионе проводят послепромысловый учет пушных и копытных диких животных.

Ранее житель Ростовской области вместо косули подстрелил на охоте приятеля.

 

 

 

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