Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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«Наибольший рост наблюдался в популяции косули, оленя пятнистого и лани европейской», — сказано в сообщении.
В области ежегодно считают количество диких копытных и пушных животных, чтобы регулировать их численность. На основе полученных данных определяют квоты по добыче основных промысловых видов.
Кроме того, во время подсчета выясняют, в каких районах области обитают те или иные дикие животные.
Отмечается, что в настоящее время в регионе проводят послепромысловый учет пушных и копытных диких животных.
Ранее житель Ростовской области вместо косули подстрелил на охоте приятеля.