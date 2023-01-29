В Ростовской области умер заслуженный спасатель России Николай Москалев

Николай Москалев родился в Ростовской области, три года срочной службы отслужил водолазом. С 1986 по 2007 годы руководил Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС РФ по Ростовской области Умер Москалев в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.