В Ростовской области умер заслуженный спасатель России Николай Москалев

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
«Николай Москалев стоял у истоков создания инспекции по маломерным судам Ростовской области и руководил ею на протяжении 20-ти лет», — сказано в сообщении.
Николай Москалев родился в Ростовской области, три года срочной службы отслужил водолазом. С 1986 по 2007 годы руководил Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС РФ по Ростовской области Умер Москалев в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Ранее умерла заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Светлана Сажинская. Сажинской было 52 года, причиной смерти стала тяжелая болезнь