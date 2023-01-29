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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Ростовской области умер заслуженный спасатель России Николай Москалев

29 января 2023, 10:22
Фото: pxhere.com
В Ростовской области умер первый и единственный в регионе «Заслуженный спасатель России» Николай Москалев, сообщили в ГУ МЧС.

«Николай Москалев стоял у истоков создания инспекции по маломерным судам Ростовской области и руководил ею на протяжении 20-ти лет», — сказано в сообщении.

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Николай Москалев родился в Ростовской области, три года срочной службы отслужил водолазом. С 1986 по 2007 годы руководил Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС РФ по Ростовской области  Умер Москалев в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Ранее умерла заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Светлана Сажинская. Сажинской было 52 года, причиной смерти стала тяжелая болезнь

 

 

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