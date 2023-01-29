Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Шахтах кубометр горячей воды стоит 337,17 рубля, тогда как ростовчане платят за тот же кубометр 200 рублей. В среднем за человека выходит около 1042 рублей в Шахтах и чуть более 632 рублей в Ростове.
Разница в цене на отоплении примерно такая же, 2488,93 рубля за ГКал в Ростове и 4077,81 рубля в Шахтах.
Холодная вода и водоотведение тоже стоит на 240 рублей дороже, чем в Ростове, 844 рубля на человека в месяц.
Кроме того, в Шахтах самый дорогой в Ростовской области проезд в общественном транспорте, 32 рубля.
Напомним. в декабре в Ростовской области резко ускорился рост цен на услуги.