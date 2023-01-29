rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Шахтах горячая вода и отопление оказались почти вдвое дороже, чем в Ростове

29 января 2023, 09:12
Фото: 1MI
Тариф на горячее водоснабжение и отопление в Шахтах оказался почти в два раза выше, чем в Ростове-на-Дону, сообщил Ростовстат.

В Шахтах кубометр горячей воды стоит 337,17 рубля, тогда как ростовчане платят за тот же кубометр 200 рублей. В среднем за человека выходит около 1042 рублей в Шахтах и чуть более 632 рублей в Ростове.

Разница в цене на отоплении примерно такая же, 2488,93 рубля за ГКал в Ростове и  4077,81 рубля в Шахтах. 

В Ростовской области с 1 декабря повысили тарифы на услуги ЖКХ на 9%
Узнать подробнее

Холодная вода и водоотведение тоже стоит на 240 рублей дороже, чем в Ростове, 844 рубля на человека в месяц.

Кроме того, в Шахтах самый дорогой в Ростовской области проезд в общественном транспорте, 32 рубля. 

Напомним. в декабре в Ростовской области резко ускорился рост цен на услуги.

Читайте также:
Ростову-на-Дону рассчитали рост тарифа на вывоз мусора до 1 января в 2028 годуФАС заинтересовалась повышением тарифов ЖКХ в Ростовской областиВ Ростове тарифы на поездки на такси повысят на 2,6%, а в Таганроге — на 7,5%
#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
На Дону таранят патрульные машины, пока по Ростову разгуливают стаи опасных собак
Вчера, 14:44
В Ростове определили места, где нельзя гулять с собаками
Сегодня, 05:47
Из Ростова-на-Дону в Волноваху запустили новые автобусные маршруты с 27 января
Вчера, 17:55
В ближайшие дни в небе над Ростовской областью дончане увидят уникальную комету
Вчера, 16:44
В Ростовской области под отсрочку от мобилизации могут попасть 20 категорий граждан
Вчера, 16:12
На ремонт трассы из Ростова в Ставрополь летом 2023 года выделили 278,4 млн рублей
Вчера, 15:42