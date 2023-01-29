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Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

В Таганроге с размахом отмечают день рождения писателя Антона Чехова

29 января 2023, 16:49
Фото: Администрация Таганрога
На родине писателя АНтона Чехова — в Таганроге — празднуют его день рождения, о программе мероприятий рассказали местные власти.

В воскресенье, 29 января, в Таганроге отметили 163-летие со дня рождения писателя Антона Чехова. Приморский город является родиной великого автора.

По традиции, в этот день горожане пришли к памятнику Чехова и возложили к нему цветы. Также таганрожцы вспомнили биографию писателя, прочитали и процитировали его произведения. О таланте и творчестве автора также высказались представители администрации и городской Думы.

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В Таганроге в рамках Чеховской декады проводятся выставки, концерты, акции, экскурсии и кинопоказы. Также организован международный проект «Мир читает Чехова». В нем приняли участие 57 стран, произведения Антона Чехова прозвучали на 25 языках мира.

Ранее после визита в Ростов депутат Вяткин предложил запретить в школах «Архипелаг ГУЛАГ».

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