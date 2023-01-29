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Updated Сегодня, 12:49

«Я бы назвал „Тряпки“»: в Ростове под другим названием снова заработают магазины Zara

29 января 2023, 12:47
Фото: wikipedia.org
Сеть магазинов Zara снова откроется в Ростове, однако работать будет под другим названием, сообщают федеральные СМИ.

Весной этого года в Ростове должны снова открыться магазины одежды Zara, пишет ФАН. Правда работать они будут по другим торговым названием — Maag. Напомним, испанский бренд одежды ушел с российского рынка еще прошлой весной после начала спецоперации.

Новость об этом стали активно обсуждать ростовчане. Они пишут: «Я же говорил, что это всё цирк. Всё вернётся, как было раньше, вот и всё», «Ничего личного, просто бизнес», «О, нет, они вернутся на крупнейший рынок сбыта, кто бы мог подумать».

Многих комментаторов смутило новое название сети, некоторые даже предложили свои варианты: «Я бы назвал просто „Тряпки“. Лучшее название для тряпок».

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Также ростовчан заинтересовал вопрос, вернутся ли в Россию другие ушедшие бренды: «А IKEA когда откроется, подскажите, люди добрые?».

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