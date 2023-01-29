Новость об этом стали активно обсуждать ростовчане. Они пишут: «Я же говорил, что это всё цирк. Всё вернётся, как было раньше, вот и всё», «Ничего личного, просто бизнес», «О, нет, они вернутся на крупнейший рынок сбыта, кто бы мог подумать».