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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

«Аэрофлот» может списать 188 самолетов к 2030 году

Сегодня, 12:59
Авиакомпания «Аэрофлот» может списать 188 самолетов за следующие семь лет из-за возможных проблем с их обслуживанием.

Как передают «Известия», компания также намерена получить 339 новых самолетов российского производства.

Таким образом авиапарк «Аэрофлота» вырастет до 500 лайнеров (+43%).

Также компания вдвое снизила прогноз по перевозкам: со 130 миллионов пассажиров до 65 миллионов к 2030 году. Группа нацелена перейти отечественное программное обеспечение, сосредоточиться на развитии региональных баз и создании собственного центра техобслуживания самолетов.

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