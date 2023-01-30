«Аэрофлот» может списать 188 самолетов к 2030 году

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Как передают «Известия», компания также намерена получить 339 новых самолетов российского производства.
Таким образом авиапарк «Аэрофлота» вырастет до 500 лайнеров (+43%).
Также компания вдвое снизила прогноз по перевозкам: со 130 миллионов пассажиров до 65 миллионов к 2030 году. Группа нацелена перейти отечественное программное обеспечение, сосредоточиться на развитии региональных баз и создании собственного центра техобслуживания самолетов.