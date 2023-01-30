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Десятый Югорский лыжный марафон пройдет 7-8 апреля

30 января 2023, 09:39
Фото: pxhere.com
Банк «Открытие» стал партнером десятого ежегодного Югорского лыжного марафона, который пройдет в Ханты-Мансийске 7 - 8 апреля 2023 года. Участники гонки смогут пройти дистанцию классическим или свободным стилем.

Организаторы мероприятия - правительство Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». Медиахолдинг 1MI, как и в предыдущие годы, стал информационным партнером марафона. Стоит отметить, что в 2022 году гонку посетили спортсмены из 61 региона страны, передает muksun.fm.

Участниками лыжного марафона в разные сезоны становились известные российские лыжники, олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира.

Прошлой зимой по числу финишировавших на дистанции 50 километров Югорский лыжный марафон занял второе место в рейтинге самых массовых марафонов России, уступив лидерство лишь ярославскому Деминскому марафону.

В этом сезоне спортсменам предлагается пройти 7 апреля классическим стилем 50 километров, 8 апреля – свободным на дистанциях 5, 25 и 50 километров.

Участвовать в гонке может любой желающий, уплативший регистрационный сбор и зарегистрировавшийся на сайте марафона.

Банк «Открытие», со своей стороны, предоставит призовой фонд и организует развлекательную программу для гостей марафона. Представители банка выразили надежду на то, что и на этот раз среди участников будут громкие имена.




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