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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Донские синоптики рассказали о погоде на февраль 2023 года

30 января 2023, 05:03
Фото: 1mi
В Ростовской области в феврале ожидаются морозы и небольшое количество осадков, сообщили синоптики.

В феврале температура должна быть в пределах нормы. В начале месяца будут заморозки с температурой до минус трех градусов.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 числа, потеплеет до плюс одного градуса. После этого снова вернутся морозы.

Холодная погода до минус трех градусов сохранится до середины февраля. В течение нескольких дней будет выпадать снег.

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С 13 по 16 февраля воздух прогреется до плюс двух градусов. Далее несколько дней ожидаются морозы.

К концу месяца столбики термометров покажут плюс четыре градуса.

Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Прогноз погоды
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