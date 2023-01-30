Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В феврале температура должна быть в пределах нормы. В начале месяца будут заморозки с температурой до минус трех градусов.
В субботу и воскресенье, 4 и 5 числа, потеплеет до плюс одного градуса. После этого снова вернутся морозы.
Холодная погода до минус трех градусов сохранится до середины февраля. В течение нескольких дней будет выпадать снег.
С 13 по 16 февраля воздух прогреется до плюс двух градусов. Далее несколько дней ожидаются морозы.
К концу месяца столбики термометров покажут плюс четыре градуса.
Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.