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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Донские спасатели при помощи колбасы вытащили собаку из вентиляционной шахты

30 января 2023, 09:25
Фото: МЧС Ростовской области
Донские спасатели при помощи колбасы вытащили собаку из вентиляционной шахты
В Ростовской области спасателям удалось достать собаку, которая упала в вентиляционную шахту, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось в 14-этажном доме, где той-терьер провалился в 20-сантиметровое отверстие. Прибывшие спасатели поднялись на техэтаж и выяснили, что собака упала на глубину девять метров.

Соседи отказались вскрывать стены, из-за чего собаку решили поднимать при помощи веревки. В отверстие бросили кусочек колбасы и сделали специальную петлю.

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«После этого вытащили испуганное животное на поверхность. Пес был не менее счастлив, чем его хозяева», — уточнили в управлении.

Ранее директор приюта рассказала, как брошенных на Донбассе животных перевозят в Ростов.

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