Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Происшествие случилось в 14-этажном доме, где той-терьер провалился в 20-сантиметровое отверстие. Прибывшие спасатели поднялись на техэтаж и выяснили, что собака упала на глубину девять метров.
Соседи отказались вскрывать стены, из-за чего собаку решили поднимать при помощи веревки. В отверстие бросили кусочек колбасы и сделали специальную петлю.
«После этого вытащили испуганное животное на поверхность. Пес был не менее счастлив, чем его хозяева», — уточнили в управлении.
Ранее директор приюта рассказала, как брошенных на Донбассе животных перевозят в Ростов.