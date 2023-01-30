rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Донской депутат Рожков опроверг слухи о назначениях главой Аксайского района

30 января 2023, 06:49
Фото: zsro.ru
Донской депутат Рожков опроверг слухи о назначениях главой Аксайского района
Депутат Сергей Рожков не подтвердил распространяемую информацию, что его могут назначить главой администрации Аксайского района Ростовской области.

Об этом парламентарий рассказал «АиФ-Ростов». По его словам, таких планов у него нет и он останется на своем посту.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рожкова рассматривают на роль главы районной администрации. Дело в том, что с этого поста 23 января ушел Сергей Бодряков, он стал заместителем губернатора.

Кто останется у власти в России, если уволят госслужащих без армейской службы
Узнать подробнее

Еще ранее район возглавлял Виталий Борзенко, но оказался под следствием. Это связано с незаконными рынками, которые в итоге пришлось закрыть в апреле 2021 года.

Читайте также о том, кто останется у власти в России, если уволят госслужащих без армейской службы.

Читайте также:
Кто останется у власти в России, если уволят госслужащих без армейской службыУволившейся из администрации Ростова Камбуловой хотят найти должность в ТаганрогеРостовчане обвинили водителя троллейбуса в самоуправстве и потребовали уволить
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Назначение
Подпишитесь
Ростовчане заявили о «кофе» вместо воды из-под крана
Сегодня, 04:48
Ростов вошел в топ-3 городов с самыми высокими ценами на маленькие квартиры
Сегодня, 06:53
Молодого парня арестовали в Ростовской области за жестокое убийство знакомого
Сегодня, 06:20
Переходившего пути в наушниках жителя Ростова-на-Дону переехал поезд 29 января
Сегодня, 06:19
Донские синоптики рассказали о погоде на февраль 2023 года
Сегодня, 05:03