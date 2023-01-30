Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Об этом парламентарий рассказал «АиФ-Ростов». По его словам, таких планов у него нет и он останется на своем посту.
Ранее в СМИ появилась информация, что Рожкова рассматривают на роль главы районной администрации. Дело в том, что с этого поста 23 января ушел Сергей Бодряков, он стал заместителем губернатора.
Еще ранее район возглавлял Виталий Борзенко, но оказался под следствием. Это связано с незаконными рынками, которые в итоге пришлось закрыть в апреле 2021 года.
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