Донской депутат Сергей Шамшура возглавил авиазавод «Прогресс» в Приморском крае

Posted 30 января 2023, 08:21
Published 30 января 2023, 08:21
Modified 30 января 2023, 08:23
Updated 30 января 2023, 08:23
Это решение принял совет директоров в конце января. Теперь руководить предприятием будет Сергей Шамшура.
Сам завод расположен в Приморском крае, он считается одним из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности. На нем выпускают боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор».
Добавим, что Шамшура родился в 1977 году в Ростове. Он получил несколько образований и является доктором технических наук.
Стаж работы Шамшуры начался с должности программиста в 1994 году. С 2011 по 2019 годы он занимал пост гендиректора «ВЦ ДонЭкспоцентра» в Ростове.
До этого донской депутат Рожков опроверг слухи о назначениях главой Аксайского района.