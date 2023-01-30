Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В дневное время будет облачно, а температура вырастет до семи градусов. Ночью в городе ожидаются заморозки до минус одного градуса.
Со вторника начнется сезон дождей, которые будут идти как минимум до конца недели. Средняя температура со вторника по пятницу составит плюс пять градусов. А на город может опуститься туман.
При этом по ночам температура будет опускаться до минус трех градусов. Днем в субботу, 4 февраля, похолодает до плюс четырех градусов.
На выходных вместе с дождями может выпасть и снег.
Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.