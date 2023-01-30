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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Дожди, туманы и потепление до +7°C ожидаются в Ростове-на-Дону с 30 января

30 января 2023, 11:06
Фото: 1MI
Дожди, туманы и потепление до +7°C ожидаются в Ростове-на-Дону с 30 января
В Ростове-на-Дону с понедельника, 30 января, начнется потепление, а после пройдут дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В дневное время будет облачно, а температура вырастет до семи градусов. Ночью в городе ожидаются заморозки до минус одного градуса.

Со вторника начнется сезон дождей, которые будут идти как минимум до конца недели. Средняя температура со вторника по пятницу составит плюс пять градусов. А на город может опуститься туман.

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При этом по ночам температура будет опускаться до минус трех градусов. Днем в субботу, 4 февраля, похолодает до плюс четырех градусов.

На выходных вместе с дождями может выпасть и снег. 

Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе. 

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