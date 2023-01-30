Глава РЭО Буцаев назвал 4 региона - лидера по созданию экопунктов

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев уточнил, что в Нижегородской области на сегодняшний день работает 53 экопункта, в Белгородской – 24. На третьем месте находится Свердловская область, где расположено 20 экопунктов, а на четвертом – Воронежская область. В этом регионе действует 11 таких точек по сбору отходов. В 15 российских субъектах функционирует от 2 до 10 экопунктов и еще в пятнадцати – по одному, передает издание newsnn.ru.