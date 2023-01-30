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Глава РЭО Буцаев назвал 4 региона - лидера по созданию экопунктов

30 января 2023, 10:21
Больше всего экопунктов работает в городах Свердловской, Нижегородской, Воронежской и Белгородской областей. Представители Российского экологического оператора (РЭО) рассказали об основных видах отходов, которые принимают в таких точках, а также об их дальнейшей судьбе.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев уточнил, что в Нижегородской области на сегодняшний день работает 53 экопункта, в Белгородской – 24. На третьем месте находится Свердловская область, где расположено 20 экопунктов, а на четвертом – Воронежская область. В этом регионе действует 11 таких точек по сбору отходов. В 15 российских субъектах функционирует от 2 до 10 экопунктов и еще в пятнадцати – по одному, передает издание newsnn.ru.

Отмечается, что за сданное вторсырье в экопунктах можно получить деньги. В таких точках принимают разные виды отходов – пластиковые, бумажные, стеклянные, металлические. В некоторые пункты можно сдавать мебель, бытовую технику, спил растений, текстильные изделия и другие виды отходов, в том числе опасные. Из экопунктов отсортированные отходы направляют на мусороперерабатывающие предприятия. Вся эта цепочка мероприятий отвечает принципам экономики замкнутого цикла, которая предполагает повторное вовлечение отходов в производство.

В российских субъектах формируются разные подходы к организации сбора вторичного сырья. Где-то устанавливают контейнеры для разных отходов и старых вещей, куда граждане сдают их бесплатно. В других регионах популярны экопункты, куда можно за деньги сдавать разные виды отходов. В пункты приема вторсырья и экопункты сдают макулатуру, текстильные и стеклянные изделия, пластик, металл, бытовую технику и иные отходы, подлежащие дальнейшей переработке.

Региональные операторы открыли в 15 субъектах 51 экопункт, в том числе 16 таких точек было открыто в прошлом году в 9 регионах. В этом году намерены открыть экопункты 10 операторов.

Всего в стране работает 705 пунктов, где одновременно принимается несколько видов отходов. Они расположены в 59 субъектах. Об этом рассказал замглавы по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

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