Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Железнодорожное происшествие произошло в Ростовской области утром понедельника, 30 января. На станции в городе Сальск с рельсов сошел локомотив грузового поезда. По какой причине это произошло, в СКЖД не уточнили.
Известно лишь, что в ходе инцидента никто не пострадал. Движение пассажирских поездов продолжается строго по расписанию.
Ранее переходившего пути в наушниках жителя Ростова-на-Дону переехал пассажирский поезд. Трагический инцидент произошел накануне, 29 января, на остановочной платформе Рабочий городок. Погибшему был 31 год. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.