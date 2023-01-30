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Грузовой локомотив сошел с рельсов в Ростовской области

30 января 2023, 08:21
Фото: 74.mchs.gov.ru
Грузовой локомотив сошел с рельсов в Ростовской области. Иллюстрация
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Ростовской области, рассказали в пресс-службе СКЖД.

Железнодорожное происшествие произошло в Ростовской области утром понедельника, 30 января. На станции в городе Сальск с рельсов сошел локомотив грузового поезда. По какой причине это произошло, в СКЖД не уточнили.

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Известно лишь, что в ходе инцидента никто не пострадал. Движение пассажирских поездов продолжается строго по расписанию.

Ранее переходившего пути в наушниках жителя Ростова-на-Дону переехал пассажирский поезд. Трагический инцидент произошел накануне, 29 января, на остановочной платформе Рабочий городок. Погибшему был 31 год. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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#Происшествие#Происшествия#Транспорт#Новости#Ростовская область#Алина Заярная
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