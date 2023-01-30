rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Губернатор Ростовской области Голубев поднял вопрос обновления электротранспорта

30 января 2023, 17:19
Фото: 1mi
Глава Ростовской области Василий Голубев провел встречу с министром транспорта России Виталием Савельевым, сообщили в правительстве региона.

Встреча прошла в Москве в понедельник, 30 января. Они обсудили строительство дорожных объектов в рамках Ростовского транспортного кольца.

Кроме того, затронули тему создания «Западной хорды» и возможность федеральной поддержки. Также обсудили вопрос обновления электротранспорта в нескольких городах региона, в том числе Ростова и Волгодонска.

В Ростове-на-Дону закупят 20 электробусов до 2025 года
Узнать подробнее

«Рассматривались вопросы поставки в регион электробусов и зарядных станций в 2023 году», — сказано в сообщении. Однако более точной информации о возможных поставках пока нет.

Ранее стало известно, что администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону закупят 20 электробусов до 2025 годаВласти Ростова объяснили, почему с улиц города исчез тестируемый электробусРостовская область получит 40 электробусов в 2023 году
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Электробус#Транспорт
Подпишитесь
В Аксае готовятся открыть новые рынки, а в Ростове находят людей, пропавших в XX веке
Сегодня, 14:31
Скрывавшему гражданство Израиля жителю Ростовской области угрожают огромным штрафом
Сегодня, 14:59
Спас Сталина: легендарный советский разведчик из Ростова Геворк Вартанян
Сегодня, 09:08
Юрист студенток в хиджабах призвал не оскорблять персонал медколледжа Новочеркасска
Сегодня, 15:16
В Батайске неизвестный мужчина выпустил из сумки больше десятка белых голубей
Сегодня, 15:50
Председатель донского парламента предложил единые подходы помощи мобилизованным в РФ
Сегодня, 13:59