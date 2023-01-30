Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Встреча прошла в Москве в понедельник, 30 января. Они обсудили строительство дорожных объектов в рамках Ростовского транспортного кольца.
Кроме того, затронули тему создания «Западной хорды» и возможность федеральной поддержки. Также обсудили вопрос обновления электротранспорта в нескольких городах региона, в том числе Ростова и Волгодонска.
«Рассматривались вопросы поставки в регион электробусов и зарядных станций в 2023 году», — сказано в сообщении. Однако более точной информации о возможных поставках пока нет.
Ранее стало известно, что администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года.