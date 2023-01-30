Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Единое пособие появилось только в этом году. Оно объединяет несколько видов помощи на детей и беременных женщин:
Правила начисления выплат для нуждающихся не поменялись. Претендовать на помощь можно в том случае, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума в регионе.
Во время расчетов учитывают не только зарплату, но и пенсию, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности.
Размер помощи составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Получается, что в среднем жители области будут получать от 7 до 14 тысяч рублей.
Добавим, что в донском регионе на этот год прожиточный минимум составляет 13,5 тысячи рублей. Для трудоспособного населения – 14 729 рублей, пенсионеров – 11 621 рубль, детей – 13 759 рублей.
Можно рассмотреть на конкретном примере для расчета этого показателя. Допустим, есть семья из четырех человек, в которой заработок имеют двое - по 15 тысяч рублей.
Выходит, что на семью в месяц приходится 30 тысяч рублей. А на каждого человека - 7,5 тысячи рублей. Это меньше прожиточного минимума, поэтому можно претендовать на получение помощи.
Для получение помощи необходимо подать заявление и сделать это можно несколькими способами. Их принимают через портал Госуслуг, в МФЦ и в клиентских службах социального фонда.
На сайте Госуслуг попросят заполнить специальную форму. При этом автоматически подтянутся СНИЛС, паспорта, номер телефона и адрес проживания.
С 9 января 2023 года появилась возможность самостоятельно принести заявление. Его должны рассмотреть в течение 10 дней.
Заявитель будет получать деньги каждый месяц до 25 числа.
Всего в Ростове-на-Дону доступны более 10 офисов МФЦ по следующим адресам:
Кроме того, отделения есть на Королева, 32/36, Ленина, 46а, Малиновского, 25, Стачки, 46, Королева, 9, Тульской, 2.