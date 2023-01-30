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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Как подать заявление на единое пособие на детей в Ростовской области

30 января 2023, 15:03
Фото: stockvault
Как подать заявление на единое пособие на детей в Ростовской области
Жители Ростовской области имеют возможность подать заявление на получение единого пособия на ребенка. Как это сделать, в материале RostovGazeta.

Что такое единое пособие

Единое пособие появилось только в этом году. Оно объединяет несколько видов помощи на детей и беременных женщин:

  1. Выплата на первого ребенка;
  2. Выплаты для неработающих ввиду отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  3. Выплата на третьего ребенка;
  4. Пособие на детей от 8 до 17 лет;
  5. Пособие для беременных;
  6. Пособие на детей от 3 до 8 лет.

Правила начисления выплат для нуждающихся не поменялись. Претендовать на помощь можно в том случае, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума в регионе. 

Во время расчетов учитывают не только зарплату, но и пенсию, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности.

Претендовать на помощь можно в том случае, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума в регионе. 
Фото: 1MI

Какой размер единого пособия

Размер помощи составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Получается, что в среднем жители области будут получать от 7 до 14 тысяч рублей. 

Добавим, что в донском регионе на этот год прожиточный минимум составляет 13,5 тысячи рублей. Для трудоспособного населения – 14 729 рублей, пенсионеров – 11 621 рубль, детей – 13 759 рублей.

Как рассчитать среднедушевой доход семьи

Можно рассмотреть на конкретном примере для расчета этого показателя. Допустим, есть семья из четырех человек, в которой заработок имеют двое - по 15 тысяч рублей.

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Выходит, что на семью в месяц приходится 30 тысяч рублей. А на каждого человека - 7,5 тысячи рублей. Это меньше прожиточного минимума, поэтому можно претендовать на получение помощи. 

Как получить единое пособие на ребенка

Для получение помощи необходимо подать заявление и сделать это можно несколькими способами. Их принимают через портал Госуслуг, в МФЦ и в клиентских службах социального фонда.

На сайте Госуслуг попросят заполнить специальную форму. При этом автоматически подтянутся СНИЛС, паспорта, номер телефона и адрес проживания. 

С 9 января 2023 года появилась возможность самостоятельно принести заявление. Его должны рассмотреть в течение 10 дней.

Заявитель будет получать деньги каждый месяц до 25 числа. 

Заявитель будет получать деньги каждый месяц до 25 числа. 
Фото: 1MI

Адреса офисов МФЦ в Ростове

Всего в Ростове-на-Дону доступны более 10 офисов МФЦ по следующим адресам:

  1. На 1-й Лазоревый, 2,
  2. На 20-й линии, 33,
  3. На 3-й линии, 4,
  4. На 40-летия Победы, 65/13,
  5. На Большой Садовой, 55/45,
  6. На Большой Садовой, 83,
  7. На Воровского, 46,
  8. На Казахской, 107,
  9. На Коммунистическом, 32/3.

Кроме того, отделения есть на Королева, 32/36, Ленина, 46а, Малиновского, 25, Стачки, 46, Королева, 9, Тульской, 2. 

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