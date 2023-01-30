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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Компанию ростовского депутата Камышного «Юг-Моторс» хотят обанкротить в суде

30 января 2023, 12:04
Фото: Яндекс.Карты
Компанию ростовского депутата «Юг-Моторс» хотят обанкротить в суде
Кредитор ростовской компании «Юг-Моторс» намерен добиться ее банкротства в суде, в случае неуплаты долгов, сообщает портал «СПАРК».

Предприниматель Константин Куропятников заявил о намерении подать в суд на ростовскую компанию «Юг-Моторс». Последнюю могут признать банкротом, так как она не в состоянии возместить бизнесмену долги по кредитам.

О какой именно сумме идет речь и в какие сроки «Юг-Моторс» должна ее вернуть, не уточняется.

О самом Куропятникове известно, что бизнес он также ведет в Ростовской области. Ему принадлежит производство гипсовых изделий для использования в строительстве.

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Что касается «Юг-Моторс», ею владеет депутат городской думы Вячеслав Камышный. Компания зарегистрирована 16 лет назад и занимается реализацией автомобилей KIA в Ростове-на-Дону. Выручка автодилера в 2021 году составила более 1,8 миллиарда рублей с чистой прибылью около 13,5 миллиона рублей.

Однако в последнее время дело у автодилера идут совсем не гладко. В середине декабря 2022 года сообщалось, что его автосалонов в переулке 1-м Машиностроительном будут снесены. Их признали самовольными постройками.

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