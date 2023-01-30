Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В потасовке участвовали как минимум четверо мужчин. Двое стояли на ногах, а еще двое боролись лежа на земле.
Очевидных победителей в этой драке не было и никто не хотел сдаваться. Разнять дерущихся помогли очевидцы.
Что стало причиной драки, остается загадкой. Пользователи в комментариях раскритиковали мужчин за подобное поведение.
«Ума нет совсем», — пишут ростовчане.
Ранее в ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой.