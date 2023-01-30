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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Массовая драка в Новочеркасске попала на видео

30 января 2023, 13:28
Фото: ТГ канал "Это Ростов!"
Массовая драка в Новочеркасске попала на видео
В Интернете разместили видео, на котором показана драка нескольких человек в Новочеркасске Ростовской области, ролик появился в соцсети «ВКонтакте».

В потасовке участвовали как минимум четверо мужчин. Двое стояли на ногах, а еще двое боролись лежа на земле.

Очевидных победителей в этой драке не было и никто не хотел сдаваться. Разнять дерущихся помогли очевидцы.

В ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой
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Что стало причиной драки, остается загадкой. Пользователи в комментариях раскритиковали мужчин за подобное поведение.

«Ума нет совсем», — пишут ростовчане.

Ранее в ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой.

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