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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Молодого парня арестовали в Ростовской области за жестокое убийство знакомого

30 января 2023, 06:20
Фото: СУ СКР по РО
В Ростовской области арестовали 21-летнего жителя Верхнедонского района за убийство мужчины, сообщили в УСКР по региону.

Происшествие случилось 19 января в хуторе Мещеряковский. В одном их домов пьяный подозреваемый поссорился с 38-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом.

«Потерпевший скончался на месте происшествия, после чего нападавшего задержали. В данный момент он находится в СИЗО», — сказано в сообщении.

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По факту убийства возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. 

Если вину подозреваемого докажут, то его могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет. 

Ранее в Ростовской области рецидивист во время ссоры застрелил своего знакомого.

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