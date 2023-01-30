Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Происшествие случилось 19 января в хуторе Мещеряковский. В одном их домов пьяный подозреваемый поссорился с 38-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом.
«Потерпевший скончался на месте происшествия, после чего нападавшего задержали. В данный момент он находится в СИЗО», — сказано в сообщении.
По факту убийства возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Если вину подозреваемого докажут, то его могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.
Ранее в Ростовской области рецидивист во время ссоры застрелил своего знакомого.