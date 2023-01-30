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Updated Сегодня, 19:02

На конкурсе «Искра Юга - 2022» стали известны имена лучших журналистов юга России

30 января 2023, 19:02
Фото: «эксперт Юг»
В прошедшую пятницу, 27 января, в столице Ростовской области состоялся завершающий день конкурса регионального масштаба «Искра Юга - 2022», где награды вручались лучшим журналистам печатных и онлайн-изданий.

Как сообщает novostivolgograda.ru, «Искра Юга - 2022» – отраслевая премия, в рамках которой ежегодно награждают самых талантливых авторов. Конкурс, который прошел в пятнадцатый раз, позволяет повысить популярность качественных массмедиа в макрорегионе. В этом году в конкурсе смогли поучаствовать свыше 600 журналистов из 126 редакций южной части страны, что стало самым весомым результатом за все предыдущие годы проведения конкурса.

 

В категории «Лучшая аналитическая статья» приз вручили журналисту портала «НовостиВолгограда.ру» Сергею Кузнецову, перу которого принадлежит работа «Репетитор против учителя: как зарабатывают миллиарды на волгоградских школьниках». Издание, которое входит в медиахолдинг 1MI, смогло победить еще в одной категории. Так, самым достойным тематическим проектом стал спецпроект «Региональные элиты Волгоградской области - 2022» авторства журналистов «НовостиВолгограда.ру» Сергея Матанцева и Никиты Мартышко.

 

В категории «Лучший репортаж» жюри высоко отметили материал «"РГ" нашла пропавших мариупольцев в зоне боевых действий», который принадлежит Руслану Мельникову из ростовского отделения «Российской газеты».

 

Среди всех дебютных работ награды удостоился материал «С Дона выдачи почти нет: почему за 11 лет помилован лишь один осужденный из 1364» авторства Анастасии Мироновой – сотрудницы 161.RU.

 

В категории «Лучшее журналистское расследование» самой успешной была признана работа коллектива авторов из 161.RU Валентина Булавко, Марины Рыбалкиной и Александры Шевченко.

 

«Лучшей публикацией на тему цифровизации» члены жюри назвали труд журналиста издания «Эксперт Юг» Евгения Ракуля «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию».

 

За самую значимую в ушедшем году публикацию, посвященную науке и инновациям,  наградили журналиста Donnews.ru Сергея Деркачева за его работу «В Ростове эксперты похоронили микроэлектронику и обсудили, можно ли ее возродить».

 

Награду за материал о социальных проектах и некоммерческих организациях получила публикация «Не каждый поймет наше счастье и наше горе» Натальи Бахадори на портале «Это Кавказ».

 

В категории «Лучшая публикация о креативных индустриях» лауреатом был признан журналист «Югополиса» Вячеслав Рыжков с представленной им работой «От Winamp-а до искусства»: путь российского диджея».

 

Мероприятие, помимо торжественной церемонии награждения, включало в себя и целый ряд мастер-классов. Победители получили денежные призы, дипломы и особую статуэтку «Искры Юга».

 

Узнать, какие именно работы выиграли в конкурсе, а также изучить записи мастер-классов и посмотреть видео церемонии награждения можно на сайте конкурса https://iskra.expertsouth.ru.

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