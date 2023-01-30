На конкурсе «Искра Юга - 2022» стали известны имена лучших журналистов юга России

Как сообщает novostivolgograda.ru, «Искра Юга - 2022» – отраслевая премия, в рамках которой ежегодно награждают самых талантливых авторов. Конкурс, который прошел в пятнадцатый раз, позволяет повысить популярность качественных массмедиа в макрорегионе. В этом году в конкурсе смогли поучаствовать свыше 600 журналистов из 126 редакций южной части страны, что стало самым весомым результатом за все предыдущие годы проведения конкурса.