rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

«Нам это не надо»: бизнесмены с бывших аксайских рынков высказались о новых площадках

30 января 2023, 14:08
Фото: donland.ru
«Нам это не надо»: бизнесмены бывших Аксайских рынков высказались о новых площадках

Бизнесмены «Атланта» и других закрытых рынков отказались работать на новых площадках

Предприниматели Ростова, которые работали на Аксайских рынках до их закрытия, категорически не планируют переводить свой бизнес на новые торговые площадки «Гарант» и «АвтоСити». Об этом они сообщили корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что под Аксаем строят новые рынки. До конца года планируется открыть две новые торговые площадки — «Гарант» и «АвтоСити». Местом их дислокации станет поселок Красный.

Однако опрошенные корреспондентом RostovGazeta предприниматели Ростова настроены пессимистично. Они единогласно сошлись во мнении, что новые торговые площадки им не нужны.

«Не пойду я никуда. Устал уже ходить. Нашел место, арендовал магазин. Меня все устраивает», — сообщил бизнесмен Игорь, не пожелавший публиковать свою фамилию.

«Нас уничтожают как класс»: предприниматели аксайских рынков держат оборону
Узнать подробнее

Пострадавший из-за закрытия Аксайских рынков бизнесмен Евгений не захотел аргументированно разъяснить свою позицию. Он лишь отметил, что появление новых торговых площадок под Ростовом его не интересует.

Предприниматель Анна В. [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции] сообщила, что для успешной торговли ей нужна высокая проходимость потенциальных покупателей. Ждать, пока раскрутится торговая площадка «Гарант», она не собирается. Торговый бизнес, по ее словам, это не та сфера, которая может «годик-два подождать».

«Я даже не рассматривала этот вариант, как и никакие торговые площадки ни в Ростове, ни за его пределами. Теперь я торгую только на маркетплейсах. И меня полностью устраивает дистанционная работа», — подчеркивает Анна.

«Я даже не рассматривала этот вариант, как и никакие торговые площадки ни в Ростове, ни за его пределами. Теперь я торгую только на маркетплейсах. И меня полностью устраивает дистанционная работа», — подчеркивает Анна.
Фото: U.S. Navy/CC0/wiki

С ней соглашается предприниматель Ирина [имя изменено]. Она делится мнением, что бизнесмены с аксайских рынков не захотят переходить на новые торговые площадки.

«Во-первых, эти площадки очень далеко. Возможно, крупные оптовики и разместятся там. А мелкие и розница туда не пойдут. Во-вторых, ждать пока эти площадки появятся, а потом еще и раскрутятся, никто не будет. Бизнесу нужен регулярный заработок», — говорит Ирина.

По ее словам, пострадавшие из-за закрытия аксайских рынков разошлись кто куда, и  как-то пристроились. Менять через год свою  дислокацию в очередной раз уже никто не станет. 

Ранее RostovGazeta выясняла, что должно появиться на месте закрытых в 2021 году Аксайских рынков.

Рынок «Атлант» под Ростовом решили уничтожить, а его территорию застроить высотками
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростове будут судить «бригадира» ОПГ, связанного с закрытыми аксайскими рынкамиВласти Ростовской области ликвидировали штаб по аксайским рынкам Бабаевых 22 июня
#Дарья Демидова#Строительство#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Аксай#Аксайские рынки
Подпишитесь
В Аксае готовятся открыть новые рынки, а в Ростове находят людей, пропавших в XX веке
Сегодня, 14:31
Скрывавшему гражданство Израиля жителю Ростовской области угрожают огромным штрафом
Сегодня, 14:59
Спас Сталина: легендарный советский разведчик из Ростова Геворк Вартанян
Сегодня, 09:08
Юрист студенток в хиджабах призвал не оскорблять персонал медколледжа Новочеркасска
Сегодня, 15:16
В Батайске неизвестный мужчина выпустил из сумки больше десятка белых голубей
Сегодня, 15:50
Председатель донского парламента предложил единые подходы помощи мобилизованным в РФ
Сегодня, 13:59