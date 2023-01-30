«Во-первых, эти площадки очень далеко. Возможно, крупные оптовики и разместятся там. А мелкие и розница туда не пойдут. Во-вторых, ждать пока эти площадки появятся, а потом еще и раскрутятся, никто не будет. Бизнесу нужен регулярный заработок», — говорит Ирина.