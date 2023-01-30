Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Напомним, что под Аксаем строят новые рынки. До конца года планируется открыть две новые торговые площадки — «Гарант» и «АвтоСити». Местом их дислокации станет поселок Красный.
Однако опрошенные корреспондентом RostovGazeta предприниматели Ростова настроены пессимистично. Они единогласно сошлись во мнении, что новые торговые площадки им не нужны.
«Не пойду я никуда. Устал уже ходить. Нашел место, арендовал магазин. Меня все устраивает», — сообщил бизнесмен Игорь, не пожелавший публиковать свою фамилию.
Пострадавший из-за закрытия Аксайских рынков бизнесмен Евгений не захотел аргументированно разъяснить свою позицию. Он лишь отметил, что появление новых торговых площадок под Ростовом его не интересует.
Предприниматель Анна В. [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции] сообщила, что для успешной торговли ей нужна высокая проходимость потенциальных покупателей. Ждать, пока раскрутится торговая площадка «Гарант», она не собирается. Торговый бизнес, по ее словам, это не та сфера, которая может «годик-два подождать».
«Я даже не рассматривала этот вариант, как и никакие торговые площадки ни в Ростове, ни за его пределами. Теперь я торгую только на маркетплейсах. И меня полностью устраивает дистанционная работа», — подчеркивает Анна.
С ней соглашается предприниматель Ирина [имя изменено]. Она делится мнением, что бизнесмены с аксайских рынков не захотят переходить на новые торговые площадки.
«Во-первых, эти площадки очень далеко. Возможно, крупные оптовики и разместятся там. А мелкие и розница туда не пойдут. Во-вторых, ждать пока эти площадки появятся, а потом еще и раскрутятся, никто не будет. Бизнесу нужен регулярный заработок», — говорит Ирина.
По ее словам, пострадавшие из-за закрытия аксайских рынков разошлись кто куда, и как-то пристроились. Менять через год свою дислокацию в очередной раз уже никто не станет.
Ранее RostovGazeta выясняла, что должно появиться на месте закрытых в 2021 году Аксайских рынков.