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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Новые рынки появятся в Аксайском районе в 2024 году

30 января 2023, 07:12
Фото: 1MI
Новые рынки появятся в Аксайском районе в 2024 году

В Аксайском районе под Ростовом в 2024 году откроются три новых рынка взамен закрытых

В Ростовской области на территории Аксайского района в следующем году начнут работу новые рынки, пишут СМИ.

Об этом изданию РБК рассказали в местной администрации. В один из проектов вложат 1,2 миллиарда рублей, что даст 596 торговых мест.

Другой проект на 446 мест оценили в 420 миллионов рублей. Строительство комплексов пройдет в поселке Красном.

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Кроме того, в хуторе Ленина возведут распределительный центр сельхозпродукции. Здесь на ярмарочной площади будет организовано 1,7 тысячи торговых мест.

Напомним, что в апреле 2021 года в Аксайском района закрыли сразу несколько рынков, которые работали незаконно. В результате тысячи людей остались без работы.

Читайте также о том, как донской депутат Рожков опроверг слухи о назначениях главой Аксайского района. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Рынки
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