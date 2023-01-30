Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Об этом изданию РБК рассказали в местной администрации. В один из проектов вложат 1,2 миллиарда рублей, что даст 596 торговых мест.
Другой проект на 446 мест оценили в 420 миллионов рублей. Строительство комплексов пройдет в поселке Красном.
Кроме того, в хуторе Ленина возведут распределительный центр сельхозпродукции. Здесь на ярмарочной площади будет организовано 1,7 тысячи торговых мест.
Напомним, что в апреле 2021 года в Аксайском района закрыли сразу несколько рынков, которые работали незаконно. В результате тысячи людей остались без работы.
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