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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Переходившего пути в наушниках жителя Ростова-на-Дону переехал поезд 29 января

30 января 2023, 06:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону поезд сбил мужчину, который в неположенном месте переходил пути, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось вечером 29 января на остановочной платформе Рабочий городок. Здесь пассажирский поезд сбил человека.

«Оказалось, что мужчина переходил пути в наушниках в неположенном месте. Погибшим оказался 31-летний местный житель», — сказано в сообщении.

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В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Жителям региона напомнили, что при приближении к путям необходимо быть очень внимательными. 

Ранее стала известна причина смерти бойца MMA Гаглоева, найденного в поезде в Ростове. 

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