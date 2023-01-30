Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Происшествие случилось вечером 29 января на остановочной платформе Рабочий городок. Здесь пассажирский поезд сбил человека.
«Оказалось, что мужчина переходил пути в наушниках в неположенном месте. Погибшим оказался 31-летний местный житель», — сказано в сообщении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Жителям региона напомнили, что при приближении к путям необходимо быть очень внимательными.
Ранее стала известна причина смерти бойца MMA Гаглоева, найденного в поезде в Ростове.