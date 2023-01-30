rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи нашли в Ростове, лежащим на земле

30 января 2023, 07:45
Фото: vk.com/lizaalert_rostov
В Ростове-на-Дону лежащим на улице нашли потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи
В Ростове-на-Дону разыскали мужчину из Адыгеи, который потерялся 25 лет назад, сообщили поисковики в соцсети «ВКонтакте».

Им поступил звонок о том, во дворе лежит мужчина. Он был легко одет, дезориентирован и смог назвать только свое имя. 

Мужчине оказали необходимую помощь. Через некоторое время удалось выйти на его родственников.

В Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников
Узнать подробнее

«Мужчина на том конце провода действительно знал Юрия Даутовича — это его дядя, и он и впрямь потерялся. Двадцать пять лет назад в Адыгее», — сказано в сообщении.

В результате родственники забрали мужчину. Где он находился все эти 25 лет, не раскрывается.

Ранее в Ростове отыскали родителей двух детей, найденных в памперсах в подъезде на Комарова.

Читайте также:
Несколько дней не могут разыскать пропавшую жительницу Ростовской областиВернувшегося из Великобритании туриста не могут разыскать в Ростовской областиПочти месяц в Ростове не могут разыскать пропавшую школьницу
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Розыск
Подпишитесь
Ростовчане заявили о «кофе» вместо воды из-под крана
Сегодня, 04:48
Ростов вошел в топ-3 городов с самыми высокими ценами на маленькие квартиры
Сегодня, 06:53
Донской депутат Рожков опроверг слухи о назначениях главой Аксайского района
Сегодня, 06:49
Молодого парня арестовали в Ростовской области за жестокое убийство знакомого
Сегодня, 06:20
Переходившего пути в наушниках жителя Ростова-на-Дону переехал поезд 29 января
Сегодня, 06:19
Донские синоптики рассказали о погоде на февраль 2023 года
Сегодня, 05:03