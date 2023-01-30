Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Им поступил звонок о том, во дворе лежит мужчина. Он был легко одет, дезориентирован и смог назвать только свое имя.
Мужчине оказали необходимую помощь. Через некоторое время удалось выйти на его родственников.
«Мужчина на том конце провода действительно знал Юрия Даутовича — это его дядя, и он и впрямь потерялся. Двадцать пять лет назад в Адыгее», — сказано в сообщении.
В результате родственники забрали мужчину. Где он находился все эти 25 лет, не раскрывается.
Ранее в Ростове отыскали родителей двух детей, найденных в памперсах в подъезде на Комарова.