Председатель донского парламента предложил единые подходы помощи мобилизованным в РФ

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
На заседании круглого стола в Совете Федерации обсудили тему конституционных гарантий защиты прав мобилизованных. Эту встречу организовала сенатор от Законодательного собрания Ростовской области, заместитель Председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
Александр Ищенко во время выступления рассказал, что в области, помимо федеральной помощи, есть 23 вида мер поддержки мобилизованных и их семей. В ближайшее время появятся еще три.
Проведенный анализ показал, что аналогичные меры принимают и в других регионах, но есть небольшие различия. Могут отличаться размеры выплат и основания для их получения.
Председатель Заксобрания области предложил на федеральном уровне разработать обязательный для каждого региона базовый набор мер соцподдержки, минимальные стандарты региональных выплат и перечень случаев, когда положена помощь. В результате власти смогут обеспечить равный набор социальных гарантий для мобилизованных из всех регионов.
«Анализ законодательства показывает, что, с небольшими различиями, примерно такие же решения принимаются в каждом субъекте Федерации. Однако размер установленных выплат и основания для их выплат отличаются в разных регионах», — пояснил Александр Ищенко.
От спикера донского парламента поступило еще одно предложение по поводу учета доходов семей участников спецоперации при начислении выплаты. Правительство России приняло решение не учитывать доходы мобилизованных при назначении отдельных видов помощи семьям. Речь идет о случаях, когда помощь зависит от среднедушевого дохода семьи.
Александр Ищенко предлагает распространить этот подход на все случаи, когда предоставление мер поддержки зависит от критерия недостаточности доходов семьи. К примеру, сейчас для получения субсидии на оплату ЖКХ доход мобилизованного учитывается в доходе семьи.
Кроме того, председатель Заксобрания предлагает распространить подход к социальным гарантиям мобилизованных и на добровольцев. Пока единого подхода в этом вопросе нет.
В конце встречи Ирина Рукавишникова сообщила, что были приняты законы о поддержке мобилизованных, которые инициировали сенаторы и парламентарии.
«Несколько новых инициатив находятся в Государственной Думе или в процессе подготовки ко внесению. Прозвучавшие сейчас предложения рассмотрит парламентская координационная группа по поддержке СВО, которую возглавляет Андрей Анатольевич Турчак», — уточнила Ирина Рукавишникова.