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Updated Сегодня, 11:36

Проект переноса Ростовского порта на левый берег Дона закончат в августе 2023 года

30 января 2023, 11:34
Фото: Alexxx1979/CC BY SA/wiki
Проект переноса Ростовского порта на левый берег Дона закончат в августе 2023 года
Разработку проекта переноса Ростовского порта на левый берег Дона закончат до осени 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В правительстве сообщили, что уже в августе завершится разработка проектной документации для переноса АО «Ростовский порт» на левый берег Дона. Всего компания займет пять участков земли, по которым уже заключили договоры аренды.

Подрядчик работ уточнил, что хотя на разработку документов дали 10 месяцев, полный пакет ПСД будет на руках заказчика уже в августе текущего года.

Кроме того, представители Ростовского филиала ФГКУ «Росгранстрой» объявили, что еще в прошлом году удалось заключить контракт на проектирование и строительство нового здания органов контроля морского пропускного пункта, которые необходимы для работы морского порта.

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Министр транспорта Владимир Окунев утверждает, что сейчас перед властями стоит первостепенная задача — синхронизировать сроки строительства здания и переноса мощностей порта, чтобы «Ростовский порт» мог немедленно вернуться к полноценной работе после смены своего расположения.

Срок завершения всех работ по распоряжению губернатора был запланирован на начало декабря 2025 года, однако АО «Ростовский порт» обещало закончить реализацию проекта до конца календарного 2024 года.

Ранее на ЗЖМ выставили на продажу порт за 570 миллионов рублей.

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