Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Новочеркасский городской суд принял к рассмотрению иск прокурора к местной администрации и управлению культуры и искусства. Власти хотят обязать отремонтировать памятник казачьему атаману Ермаку. Монумент состоит в государственном реестре объектов культурного наследия России.
Прокуратура Новочеркасска считает, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии, его необходимо, как можно скорее, отреставрировать. От администрации города требуют выделить средства на восстановительные работы. Среди них — устранение трещин, сколов блоков и плит постамента, уничтожение поросли травы и мха в швах и многое другое.
Дата начала рассмотрения дела пока не названа.
Ранее Прокуратура заставила власти Шахт снести аварийные дома.