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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Прокуратура заставляет власти в Ростовской области отремонтировать памятник Ермаку

30 января 2023, 09:26
Фото: Rost.galis/CC BY SA/wiki
Прокуратура заставляет властей в Ростовской области отремонтировать памятник Ермаку
Прокуратура Новочеркасска требует от местных властей проведения ремонта памятника Ермаку, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Новочеркасский городской суд принял к рассмотрению иск прокурора к местной администрации и управлению культуры и искусства. Власти хотят обязать отремонтировать памятник казачьему атаману Ермаку. Монумент состоит в государственном реестре объектов культурного наследия России.

Прокуратура Новочеркасска считает, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии, его необходимо, как можно скорее, отреставрировать. От администрации города требуют выделить средства на восстановительные работы. Среди них — устранение трещин, сколов блоков и плит постамента, уничтожение поросли травы и мха в швах и многое другое.

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Дата начала рассмотрения дела пока не названа.

Ранее Прокуратура заставила власти Шахт снести аварийные дома.

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#Алина Заярная#Памятник#Прокуратура#Общество#Политика#Культура#Новости#Ростовская область#Новочеркасск
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