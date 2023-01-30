Прокуратура Новочеркасска считает, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии, его необходимо, как можно скорее, отреставрировать. От администрации города требуют выделить средства на восстановительные работы. Среди них — устранение трещин, сколов блоков и плит постамента, уничтожение поросли травы и мха в швах и многое другое.