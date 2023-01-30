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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Психолог рассказала о болезнях, при которых помогает общение с кошками

Сегодня, 11:39
Общение с кошками помогает справиться не только со стрессом, но и с некоторыми заболеваниями. Например, если 15 минут гладить питомца, нормализуются пульс и давление.

В интервью NEWS.ru психолог Ирина Леонова рассказала, что кошки помогают социализации детей-аутистов и страдающих ДЦП и синдромом Дауна. При этом четвероногие друзья лучше всего “работают” именно для своих хозяев, к которым испытывают привязанность.

Многие люди отмечают, что общение с кошками их успокаивает и даже снимает усталость. Эксперты объясняют это тем, что при поглаживании питомца вырабатывается так называемый гормон любви – окситоцин.

Также кошки могут эмоционально поддержать при расставаниях, утратах близких и других подобных потрясениях. Наконец, кошки могут предупреждать об опасностях, например, о землетрясениях и других катаклизмах.

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