Психолог рассказала о болезнях, при которых помогает общение с кошками

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В интервью NEWS.ru психолог Ирина Леонова рассказала, что кошки помогают социализации детей-аутистов и страдающих ДЦП и синдромом Дауна. При этом четвероногие друзья лучше всего “работают” именно для своих хозяев, к которым испытывают привязанность.
Многие люди отмечают, что общение с кошками их успокаивает и даже снимает усталость. Эксперты объясняют это тем, что при поглаживании питомца вырабатывается так называемый гормон любви – окситоцин.
Также кошки могут эмоционально поддержать при расставаниях, утратах близких и других подобных потрясениях. Наконец, кошки могут предупреждать об опасностях, например, о землетрясениях и других катаклизмах.