Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В России за год на 8% подорожала аренда квартир площадью до 32 квадратных метров. Сейчас средняя цена такого жилья в стране в месяц составляет 15,2 тысячи рублей.
Значительней всего повышение аренды ударило по карманам жителей Махачкалы, там снять квартиру стало дороже на 27%. Второе место в топе заняли Чебоксары с ростом стоимости арендного жилья на 26%. Замкнул тройку лидеров Ростов-на-Дону. Тут съем квартир стал обходиться на 23% дороже.
Отрицательная же динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге и Калининграде. Там аренда малогабаритного жилья стала дешевле на 11%.
Ранее сообщалось, что в Ростове квартиры в новостройках подорожали на 19,3% в 2022 году. Самый сильный скачок цен пришелся на март прошлого года. Тогда застройщики хотели застраховать себя на фоне санкций и подорожания стройматериалов.