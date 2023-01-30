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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Ростов вошел в топ-3 городов с самыми высокими ценами на маленькие квартиры

30 января 2023, 06:53
Фото: 1MI
Ростов вошел в топ-3 городов с самыми высокими ценами на маленькие квартиры
В Ростове значительно поднялись цены на аренду небольшой жилплощади, сообщают аналитики портала «Мир квартир».

В России за год на 8% подорожала аренда квартир площадью до 32 квадратных метров. Сейчас средняя цена такого жилья в стране в месяц составляет 15,2 тысячи рублей.

Значительней всего повышение аренды ударило по карманам жителей Махачкалы, там снять квартиру стало дороже на 27%. Второе место в топе заняли Чебоксары с ростом стоимости арендного жилья на 26%. Замкнул тройку лидеров Ростов-на-Дону. Тут съем квартир стал обходиться на 23% дороже.

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Отрицательная же динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге и Калининграде. Там аренда малогабаритного жилья стала дешевле на 11%.

Ранее сообщалось, что в Ростове квартиры в новостройках подорожали на 19,3% в 2022 году. Самый сильный скачок цен пришелся на март прошлого года. Тогда застройщики хотели застраховать себя на фоне санкций и подорожания стройматериалов.

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