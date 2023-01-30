Ранее сообщалось, что в Ростове квартиры в новостройках подорожали на 19,3% в 2022 году. Самый сильный скачок цен пришелся на март прошлого года. Тогда застройщики хотели застраховать себя на фоне санкций и подорожания стройматериалов.