Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Напомним, что космический объект можно увидеть до 2 февраля. Она приближается к земле раз в 50 тысяч лет.
Смотреть на нее нужно в ночное время, невооруженных взглядом ее можно увидеть 1 февраля. Но астрономам-любителям советуют взять бинокли.
Добавим, что в ночь на 1 февраля ожидается облачная погода. Из-за этого есть вероятность, что увидеть комету не получится.
Вместе с этим в городе синоптики обещают снегопад. Что способно ухудшить видимость, поэтому стоит это учитывать. Такие условия сохранятся и в дневное время.
Подробности о комете читайте в материале RostovGazeta.