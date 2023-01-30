rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Ростовчане могут не увидеть уникальную комету из-за туч 1 февраля

30 января 2023, 14:49
Фото: unsplash.com
Ростовчане могут не увидеть уникальную комету из-за туч 1 февраля
Жители Ростова-на-Дону могут не увидеть пролетающую комету из-за погодных условий, следует из данных Гидрометцентра.

Напомним, что космический объект можно увидеть до 2 февраля. Она приближается к земле раз в 50 тысяч лет.

Смотреть на нее нужно в ночное время, невооруженных взглядом ее можно увидеть 1 февраля. Но астрономам-любителям советуют взять бинокли.

В ближайшие дни в небе над Ростовской областью дончане увидят уникальную комету
Узнать подробнее

Добавим, что в ночь на 1 февраля ожидается облачная погода. Из-за этого есть вероятность, что увидеть комету не получится. 

Вместе с этим в городе синоптики обещают снегопад. Что способно ухудшить видимость, поэтому стоит это учитывать. Такие условия сохранятся и в дневное время.

Подробности о комете читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
В ближайшие дни в небе над Ростовской областью дончане увидят уникальную кометуЖители в Ростовской области смогут увидеть комету 1 февраля у Большой медведицыЗемля прошла через рой обломков кометы Швассмана-Вахмана
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Комета#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Аксае готовятся открыть новые рынки, а в Ростове находят людей, пропавших в XX веке
Сегодня, 14:31
Скрывавшему гражданство Израиля жителю Ростовской области угрожают огромным штрафом
Сегодня, 14:59
Спас Сталина: легендарный советский разведчик из Ростова Геворк Вартанян
Сегодня, 09:08
Юрист студенток в хиджабах призвал не оскорблять персонал медколледжа Новочеркасска
Сегодня, 15:16
В Батайске неизвестный мужчина выпустил из сумки больше десятка белых голубей
Сегодня, 15:50
Председатель донского парламента предложил единые подходы помощи мобилизованным в РФ
Сегодня, 13:59