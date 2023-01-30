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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Ростовчане застыдили дорожников после ямочного ремонта

30 января 2023, 13:57
Фото: ВК etorostovnadonu
Ростовчане застыдили дорожников после ямочного ремонта
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали проведенный на улице Полевой ямочный ремонт дорог, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанин рассказал о больших ямах, в которых появились куски асфальта. При этом некоторые из них не полностью закрывают поврежденные участки.

«Я так понимаю, что по мнению дорожников дефекты дорожного покрытия полностью устранены, а работы выполнена превосходно», — отметил автор.

Он поинтересовался, не стыдно ли им за такое качество работы.

«Очень часто после ремонта становится еще хуже чем до. Ходовая автомобиля плачет при въезде в область», — написали пользователи в комментариях.

«А вообще, конечно, ответственных найти, оштрафовать и заставить переделывать за свой счет с гарантией», — заявили ростовчане.

Ранее губернатор Голубев призвал донской Минтранс научиться проектировать дороги. 

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