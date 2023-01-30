Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Ростовчанин рассказал о больших ямах, в которых появились куски асфальта. При этом некоторые из них не полностью закрывают поврежденные участки.
«Я так понимаю, что по мнению дорожников дефекты дорожного покрытия полностью устранены, а работы выполнена превосходно», — отметил автор.
Он поинтересовался, не стыдно ли им за такое качество работы.
«Очень часто после ремонта становится еще хуже чем до. Ходовая автомобиля плачет при въезде в область», — написали пользователи в комментариях.
«А вообще, конечно, ответственных найти, оштрафовать и заставить переделывать за свой счет с гарантией», — заявили ростовчане.
Ранее губернатор Голубев призвал донской Минтранс научиться проектировать дороги.