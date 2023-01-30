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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Ростовчане заявили о «кофе» вместо воды из-под крана

30 января 2023, 04:48
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на идущую из-под кранов воду цвета кофе, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Проблема появилась у жителей улицы Теряева. Они начали получать грязную воду коричневого цвета.

«Имеем такую ситуацию, так как никто не следит за состоянием труб. Труба прогнивает и вот результат», — заявил автор.

В Шахтах горячая вода и отопление оказались почти вдвое дороже, чем в Ростове
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Он добавил, что у него перестал работать бойлер, в результате чего пришлось вызвать мастера. Последний достал большое количество накипи.

«В Ростове вода отвратительная, жесткая и вечно какой-то осадок, даже в кипяченой», — написали пользователи в комментариях.

Ранее в Шахтах горячая вода и отопление оказались почти вдвое дороже, чем в Ростове.

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