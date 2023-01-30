Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Проблема появилась у жителей улицы Теряева. Они начали получать грязную воду коричневого цвета.
«Имеем такую ситуацию, так как никто не следит за состоянием труб. Труба прогнивает и вот результат», — заявил автор.
Он добавил, что у него перестал работать бойлер, в результате чего пришлось вызвать мастера. Последний достал большое количество накипи.
«В Ростове вода отвратительная, жесткая и вечно какой-то осадок, даже в кипяченой», — написали пользователи в комментариях.
Ранее в Шахтах горячая вода и отопление оказались почти вдвое дороже, чем в Ростове.