Ростовская АЭС курирует уникальный цифровой проект волгодонских школьников

По словам старшей вожатой команды, руководителя Центра детского творчества Нины Семеновой, в команде работает семь групп - архитекторы, спикеры, копирайтеры, менеджеры видео-продакшн, сценаристы, дизайнеры и менеджеры проектных групп. Командная работа включает выполнение всех задач, связанных с созданием и продвижением авторского виртуального тура. Дважды в неделю ребята проходят обучение с наставниками из «Лиги прогресса». В течение 8 недель они будут учиться создавать 2D и 3D объекты, развивать пространственное мышление. Возраст участников – 14-15 лет, это восьмиклассники из разных школ Волгодонска и наставники из разных учреждений дополнительного образования. Сам проект имеет долгосрочную перспективу, он продлится еще три года, так что работы много, хватит на всех желающих.