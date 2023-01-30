Ростовская АЭС курирует уникальный цифровой проект волгодонских школьников

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Работа идет в рамках детского образовательного проекта, который курирует Госкорпорация «Росатом» и поддерживает Концерн «Росэнергоатом».
Проект с амбициозным названием - «ARхитекторы Созидания: от Прошлого к Будущему. Город, который мы хотим построить, чтобы жить» - уже объединил более 200 ребят из 10 «атомных» городов. Его идейным вдохновителем и организатором выступила «Лига прогресса» - коммуникативное пространство для вожатых, помощников вожатых и молодых педагогов, а также для детей и подростков, обладающих лидерскими навыками. Цель проекта - привлечь талантливых детей и молодежь в науку, познакомить их с современными технологиями и вместе с ними создать в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» постоянно действующее виртуальное пространство для совместной работы и обмена опытом.
Команда из Волгодонска вошла в программу позже остальных городов, в декабре прошлого года, но ребята активно включились в работу. В команде архитекторов из Волгодонска «Донская энергия» - 21 школьник и 6 педагогов-наставников. Ребята готовят виртуальный маршрут по городу атомщиков, который пройдет по всем историческим и знаковым местам и, конечно же, покажет объекты атомной энергетики и промышленности, а также учреждения образования, в которых обучают и готовят будущих атомщиков. Защита проекта состоится уже весной этого года.
По словам старшей вожатой команды, руководителя Центра детского творчества Нины Семеновой, в команде работает семь групп - архитекторы, спикеры, копирайтеры, менеджеры видео-продакшн, сценаристы, дизайнеры и менеджеры проектных групп. Командная работа включает выполнение всех задач, связанных с созданием и продвижением авторского виртуального тура. Дважды в неделю ребята проходят обучение с наставниками из «Лиги прогресса». В течение 8 недель они будут учиться создавать 2D и 3D объекты, развивать пространственное мышление. Возраст участников – 14-15 лет, это восьмиклассники из разных школ Волгодонска и наставники из разных учреждений дополнительного образования. Сам проект имеет долгосрочную перспективу, он продлится еще три года, так что работы много, хватит на всех желающих.
- Правительство страны и крупные российские компании, такие как Росатом, уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала молодежи, -рассказывает заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев. - Предприятия атомной отрасли участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки и крупных образовательных проектов, начиная со школ. Ростовская АЭС всегда поддерживает инициативы, связанные с образованием и развитием молодежи. А просветительский проект виртуального тура, непосредственно связанный с атомной тематикой, нам особенно интересен и мы, конечно, будем помогать ребятам.
Качество диалога в профессиональном сообществе существенным образом влияет на развитие отечественной науки и технологий. В России неуклонно растет число конкурсов и акселераторов для молодежи, где новое поколение учится развивать и отстаивать свои идеи, получая при этом колоссальный практический опыт. Укрепляется также образовательная база, повышается доступность профориентационных программ для школьников. Одним словом, формируются условия для становления и совершенствования базовой научной площадки для молодых умов.